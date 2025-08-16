قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير بجانب الأهرامات يجعلها منطقة عالمية متفردة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل يمثل حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، ليس فقط لأنه أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ولكن لأنه يجسد رسالة حضارية من مصر إلى العالم، مفادها أن هذه الأرض كانت وستظل مهدًا للتاريخ والإنسانية.

وأوضح عبد الصمد، في تصريح صحفي اليوم، أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون فضلا عن قريه من الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع ما يجعلنا أمام منطقة أثرية متكاملة، مشيرًا إلى أن افتتاحه يعزز من مكانة مصر كوجهة أولى للسياحة الثقافية عالميًا، ويضعها في صدارة خريطة التراث الإنساني.

وأضاف أن الانعكاسات المتوقعة لافتتاح المتحف لا تتوقف عند الجانب السياحي فحسب، وإنما تمتد أيضًا لتشمل البعد الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات السياحية وما يرتبط بها من عوائد وفرص عمل جديدة، فضلًا عن كون المشروع رسالة أمان واستقرار تؤكد قدرة الدولة المصرية على إنجاز مشروعات كبرى رغم التحديات.

وشدد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة على أن المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة جسر للتواصل بين الماضي والحاضر، ويعزز من قوة مصر الناعمة عالميًا، مؤكدًا أن الافتتاح المرتقب في الأول من نوفمبر سيشكل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، وفرصة لتجديد التقدير للحضارة المصرية التي ألهمت ولا تزال تلهم العالم بأسره.

المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير أحمد حلمي عبد الصمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

تيمور تيمور

موهبة استثنائية.. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى تيمور تيمور

تيمور

هتوحشنى يا أطيب خلق الله.. أحمد السقا ينعى تيمور تيمور

تيمور تيمور

كان مثالًا للفنان الحقيقي.. الشركة المتحدة تنعى مدير التصوير تيمور تيمور

بالصور

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد