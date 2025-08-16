الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير بجانب الأهرامات يجعلها منطقة عالمية متفردة

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل يمثل حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، ليس فقط لأنه أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ولكن لأنه يجسد رسالة حضارية من مصر إلى العالم، مفادها أن هذه الأرض كانت وستظل مهدًا للتاريخ والإنسانية.

وأوضح عبد الصمد، في تصريح صحفي اليوم، أن المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين، حيث يضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة، وفي مقدمتها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون فضلا عن قريه من الأهرامات أحد عجائب الدنيا السبع ما يجعلنا أمام منطقة أثرية متكاملة، مشيرًا إلى أن افتتاحه يعزز من مكانة مصر كوجهة أولى للسياحة الثقافية عالميًا، ويضعها في صدارة خريطة التراث الإنساني.

وأضاف أن الانعكاسات المتوقعة لافتتاح المتحف لا تتوقف عند الجانب السياحي فحسب، وإنما تمتد أيضًا لتشمل البعد الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات السياحية وما يرتبط بها من عوائد وفرص عمل جديدة، فضلًا عن كون المشروع رسالة أمان واستقرار تؤكد قدرة الدولة المصرية على إنجاز مشروعات كبرى رغم التحديات.

وشدد أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة على أن المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة جسر للتواصل بين الماضي والحاضر، ويعزز من قوة مصر الناعمة عالميًا، مؤكدًا أن الافتتاح المرتقب في الأول من نوفمبر سيشكل لحظة فخر واعتزاز لكل مصري، وفرصة لتجديد التقدير للحضارة المصرية التي ألهمت ولا تزال تلهم العالم بأسره.