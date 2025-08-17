قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
جروبات الغش لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وهنخفي الباركود

كتبت جروبات الغش على تليجرام رسائل تحريضية لحث الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على تصوير الامتحان.

حيث كتبت جروبات الغش على تليجرام لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : صور امتحانك صورة واضحة وابعت هنا واستلم الحل كامل فوراً وماتقلقش بنخفي الباركود وكل حاجة .. والمدرسين جاهزين معانا بالحل.

 وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الدور الثاني للثانوية العامة ( النظامين الجديد والقديم)  آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الثانية والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

وبدأ الآن أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا

