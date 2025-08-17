جروبات الغش لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة: صور الامتحان وهنخفي الباركود

كتبت جروبات الغش على تليجرام رسائل تحريضية لحث الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 على تصوير الامتحان.

حيث كتبت جروبات الغش على تليجرام لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : صور امتحانك صورة واضحة وابعت هنا واستلم الحل كامل فوراً وماتقلقش بنخفي الباركود وكل حاجة .. والمدرسين جاهزين معانا بالحل.

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الدور الثاني للثانوية العامة ( النظامين الجديد والقديم) آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (النظامين الجديد والقديم) الموجودة على مستوى الجمهورية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

كما بدأ الآن في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الثانية والذي يستمر من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

وبدأ الآن أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) الذي يستمر من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الرياضيات البحتة

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الاحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 (نظام قديم)

السبت 16 أغسطس 2025 : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 17 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الثانية + التربية الوطنية

الاثنين 18 أغسطس 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 : الفيزياء + التاريخ

الأربعاء 20 أغسطس 2025 : الجبر والهندسة الفراغية + الاقتصاد

الخميس 21 أغسطس 2025 : الكيمياء + الجغرافيا

السبت 23 أغسطس 2025 : الديناميكا + الإحصاء

الاحد 24 أغسطس 2025 : الجيولوجيا + علم النفس + التفاضل والتكامل

الاثنين 25 أغسطس 2025 : الأحياء + الفلسفة + الإستاتيكا