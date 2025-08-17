قمة نارية بين مانشستر يونايتد وآرسنال في افتتاح مشوارهما بالبريميرلج

يستعد مانشستر يونايتد لافتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام آرسنال، في قمة الجولة الأولى من البريميرليج.

ويسعى الفريقان لتحقيق بداية قوية مثلما حدث مع معظم الكبار في الجولة الأولى وتمكن كل من ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، من تحقيق الفوز.

ويدخل آرسنال اللقاء متسلحا بصفقات جديدة، أبرزها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.

ويتطلع آرسنال لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي والغائب عن خزائنه منذ 21 عامًا.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم إلى انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية في بداية الموسم، وتعيد الأمل لجماهيره التي تنتظر عودة الفريق للمنافسة على البطولات بعد موسم مخيب للآمال.