أخبار البلد

من محافظة الإسماعيلية.. "الخدمات البيطرية" تطلق فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"

كتب شيماء مجدي

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مبادرة "إيد واحدة ضد السعار" من محافظة الإسماعيلية كنموذج تجريبي رائد، يتم تعميمه ليشمل جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

تأتي المبادرة تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، برئاسة الدكتور حامد الأقنص، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة الداعمة للصحة الواحدة، وتُعد خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتحقيق هدف "مصر خالية من السعار 2030".

وتتمثل المبادرة في سيارة إرشادية متنقلة ملونة ومجهزة بمكتبة شاملة وأدوات توعوية متكاملة، لتصل برسالتها التثقيفية إلى المواطنين، حيث تجوب مختلف القرى والمدن، لتوعيتهم بخطورة مرض السعار.

وتضم السيارة مواد توعوية تشمل: قصص، ملصقات، أدوات بصرية وسمعية، تستهدف جميع الفئات، مع أنشطة تفاعلية للأطفال والشباب لنشر ثقافة الرحمة بالحيوان، كما تدعم المبادرة تحصين الكلاب الحره مجانًا، بهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة مرض السعار، ضمن خطة الدولة لتحقيق هدف "مصر خالية من السعار 2030".

واعلنت الهيئة عن عدد من النقاط الثابتة التي انطلقت منها المبادرة بالإسماعيلية والتي تمثلت في: كارفور الإسماعيلية، حيث تم تفاعل مباشر مع مئات الأسر والزائرين، و مكتبة مصر العامة، حيث تم تنظيم ورش عمل وندوات للأطفال والشباب، فضلا عن النادي النوبي، والذي تم به تنظيم فعاليات توعوية مبهجة بحضور مكثف من الأهالي، إضافة إلى المستشفى البيطري بالإسماعيلية، حيث تم تقديم محتوى علمي للأطباء والجمهور مع توزيع أدوات إرشادية.

وتمثل هذه التجربة المتميزة بالإسماعيلية نموذجًا أوليًا لفعاليات المبادرة، التي ستنطلق قريبًا في باقي المحافظات لنشر الوعي وحماية صحة الإنسان والحيوان.

الخدمات البيطرية السعار سعار الكلب مرض السعار

