باسم سمرة: كنت مدرسًا في مدرسة صناعية واشتغلت فيلمين مع يوسف شاهين

نشر الفنان باسم سمرة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ظهر فيه بشارب خفيف وملامح شابة، قائلاً:«اسمي باسم سمرة، من مواليد نزلة البطران في الهرم عام 1971، أعمل مدرسًا في مدرسة الصف الثانوية الصناعية، وحاولت العمل في مجال التجارة، كما شاركت في فيلمين هما "القاهرة منوّرة بأهلها" للمخرج يوسف شاهين، و"مرسيدس"».

وتحدث باسم سمرة عن جانب من حياته الشخصية، موضحًا أنه لا يزال يعيش في المنزل الذي وُلد فيه، مشيرًا إلى أن أصول عائلته تعود إلى مدينة بلقاس.



وكان قد أعلن الفنان باسم سمرة، رسميا عن انتهاء تصوير فيلم “برشامة” بالكامل، وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فركش فيلم برشامة”.

فيلم برشامة



تدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي إجتماعي حول الغش في المدارس، وتُسرد أحداثه خلال يوم واحد في إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

ويشارك في بطولة فيلم برشامة هشام ماجد إلى جانب ريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، طه دسوقي، مصطفى غريب، حاتم صلاح، أحمد عصام السيد، ومجموعة من ضيوف الشرف