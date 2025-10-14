قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف زكي يتوسط لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

أحمد البهى

اجتمعت لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي في دورته الثامنة، قبل انطلاق عروض الأيام الختامية التي تُقام خلال الفترة من 13  إلى 15 أكتوبر.


وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز المبدعين في مجالات الدراما والمسرح، هم: المخرج محمد علي، والمؤلف أيمن سلامة، والمؤلف أمين جمال، والدكتور أحمد عبد العزيز مهندس الديكور، والمخرج المسرحي تامر كرم، ومصمم الاستعراضات محمد حسنين، والدكتورة نبيلة حسن الأستاذة الأكاديمية، والمخرج أحمد حسن، والمنتجة مها سليم، والمهندس علي إبراهيم.

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية - برئاسة د. أشرف زكي -  إلي مظاهرة حب وتكريم لنجوم ورموز المسرح المصري من يعقوب صنوع إلي سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام من خلال أغنية "حكاية مسرح " التي قدمت ثلاث مرات متتالية، الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" مصنوع بالذكاء الصناعي ، يلتقي تامر خلاله بنجوم وفناني المسرح المصري، ثم من خلال غناء تامر لها "لايف" لجمهور الافتتاح والثالثة عندما أعاد غنائها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان .

