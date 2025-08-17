لأول مرة.. احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 49 مليار دولار.. وإشادة دولية بالاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك نحو 5 مؤسسات اقتصادية دولية تصدر تقارير دورية حول مؤشرات النمو الاقتصادي للدول، من بينها مصر، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات منحت مؤخرًا شهادة إيجابية بشأن مرونة سعر الصرف في مصر.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز ، ولأول مرة حاجز 49 مليار دولار، في مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة ثقة المستثمرين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين في الخارج، ما يُعزز من استقرار السوق النقدي ويزيد من قدرة الدولة على تمويل التزاماتها.

الموازنة العامة للدولة

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سجلت فائضًا أوليًا قدره 629 مليار جنيه، وهو ما يُعد مؤشرًا ماليًا إيجابيًا، رغم استمرار معدلات التضخم، والتي أشار إلى أنها تحتاج وقتًا أطول للانخفاض التدريجي.