شريف خير الله يتعرض لحادث غرق: كنت هروح فيها

كشف الفنان شريف خير الله عن نجاته من حادث غرق خلال عطلته الصيفية.

وكتب خير الله عبر حسابه على موقع «فيس بوك»:«الحمد لله، النهاردة ربنا نجاني من الغرق وأنا في البحر، كنت واقف على رجلي فجاءت موجة قلبتني، ولولا لطف ربنا كنت هاروح فيها.. الحمد لله من قبل ومن بعد».

يذكر ان عبر الفنان شريف خير الله عن استيائة من قلة الاعمال الفنية التي تعرض عليه خلال الفترة الاخيرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " .



وكشف شريف خير الله عن عدم مشاركته بأي عمل فني خلال الفترة الحالية، قائلأ: "بذمتكم الراجل المصري الأصيل، الموهبة الجبارة دي تبقى قاعدة من غير شغل.. والله عيب