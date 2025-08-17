5 طرق طبيعية للحد من تساقط الشعر دون أدوية أو مكملات

في وقت تتزايد فيه الضغوط للحصول على نتائج فورية، يلجأ الكثيرون إلى أدوية ومكملات غذائية باهظة الثمن لعلاج تساقط الشعر، دون الالتفات إلى آثارها الجانبية المحتملة، غير أن مجموعة من الطرق الطبيعية أثبتت فعاليتها على المدى الطويل دون التسبب بأي ضرر للصحة العامة.

في تقرير نشرته صحيفة ذا بوست، يشارك ويليام غاونيتز، عالم الشعر المعتمد، خمس نصائح طبيعية يمكن أن تساعد في تقليل تساقط الشعر دون الحاجة إلى اللجوء للمواد الكيميائية أو المكملات الاصطناعية.









نصائح للحد من تساقط الشعر

1. التعرض المعتدل لأشعة الشمس

يوصي غاونيتز بالتعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا دون استخدام واقٍ شمسي، وذلك لتحفيز إنتاج فيتامين D3 في الجسم.

هذا الفيتامين ضروري لتكوين خلايا جديدة تتطور إلى بصيلات شعر. وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بشكل وثيق بتساقط الشعر، خصوصًا لدى النساء.

2. اتباع نظام غذائي متوازن بحسب فصيلة الدم

يشدد غاونيتز على أهمية معرفة فصيلة الدم وتناول الأغذية المناسبة لها، معتبرًا هذا النهج من “أهم ما يمكن فعله لصحة الشعر”.

وفي حال كان النظام الغذائي يخلو من البروتين الحيواني، من المهم التأكد من تعويض النقص بمصادر أخرى، لتجنب استنزاف مخازن الجسم من المغذيات الضرورية لنمو الشعر.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

اضطرابات مثل الإسهال، الإمساك، أو الارتجاع الحمضي قد تشير إلى ضعف في امتصاص العناصر الغذائية، حتى مع تناول طعام صحي.

وحين لا يتم امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل جيد، فإن صحة الشعر تتأثر سلبًا، ما يجعل من دعم صحة الأمعاء أولوية لمنع تساقط الشعر.

4. الاهتمام بنظافة فروة الرأس

ينصح بغسل الشعر كل 48 ساعة باستخدام شامبو يحتوي على زيوت مضادة للميكروبات مثل زيت بذور الجريب فروت أو شجرة الشاي أو الزعتر.

هذا يساعد على تنظيم “الميكروبيوم” (البكتيريا النافعة) في فروة الرأس، وتقليل التهيج والانسداد الذي قد يؤثر على نمو الشعر.

5. تدليك فروة الرأس يوميًا

قبل الاستحمام، يُفضل تدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز تدفق الدم إلى البصيلات.

يساعد التدليك أيضًا في تفكيك التكلسات البسيطة تحت الجلد وتقليل الزهم المتراكم.

يمكن استخدام أدوات مثل “غوا شا” لتسهيل العملية، خاصة لمن يفضلون تقنيات تتطلب مجهودًا أقل.

المصدر: timesofindia