الغردقة منصة عالمية للعلماء: انطلاق المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها

انطلقت مساء اليوم الأحد بمدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها (MTAIC 2025)، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية في الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبإشراف الدكتور محمود بهجت المشرف العام على شبكة المعامل المركزية.

وشهدت حفل الافتتاح الأستاذة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر نيابة عن اللواء عمرو حنفي، حيث نقلت تحياته للوفود المشاركة، مؤكدة أن المحافظة فخورة باستضافة هذا الحدث العلمي الكبير، الذي يجمع علماء وباحثين من مصر ودول عدة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث في تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها.

وأكد اللواء عمرو حنفي في كلمته، التي ألقتها نائبه، أن المؤتمر يمثل إضافة قوية لمكانة الغردقة كمدينة سياحية وبحثية قادرة على احتضان الفعاليات الدولية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتكنولوجيا المياه والتحلية لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية. وقال: “نرحب بجميع العلماء والباحثين من مختلف دول العالم على أرض البحر الأحمر، ونتطلع لأن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.”

ومن جانبها، قالت الأستاذة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر: “إن انعقاد هذا المؤتمر في الغردقة يجسد رؤية المحافظة في أن تكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للفعاليات العلمية والبحثية، ونحن حريصون على أن نكون شريكًا دائمًا في دعم المبادرات التي تسهم في خدمة البيئة والمجتمع، وتعزز جهود الدولة في مجالات المياه والطاقة النظيفة.”

ويترأس المؤتمر الدكتور أحمد محمود شعبان، رئيس الجمعية المصرية لتكنولوجيا الأغشية وأستاذ تلوث المياه المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، ويعاونه في التنظيم الدكتورة هبة عبد الله محمد والدكتورة مروة سعيد شلبي، مشرفتا معامل الفلاتر المسطحة بمراكز التميز العلمي، إلى جانب مشاركة واسعة من الباحثين المصريين والأجانب.

ويتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور متعددة، تشمل تحلية ومعالجة المياه باستخدام أغشية التناضح العكسي، والأغشية الدوامية، والمجوفة، والمفاعلات الحيوية (MBR)، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي، ودور الأغشية في الصناعات الدوائية والغذائية، وفصل الغازات، وإنتاج الطاقة النظيفة. كما يركز المؤتمر على تطبيقات Zero Liquid Discharge للتخلص الآمن من المياه المصاحبة للصناعات البترولية.

ويضم البرنامج العلمي جلسات متخصصة، منها: جلسة تكنولوجيا الأغشية برئاسة أساتذة من مصر وكندا وإسبانيا وسوريا، حيث تم استعراض ابتكارات في تحلية المياه ومعالجة الملوثات الناشئة. كما تناولت جلسة التحلية ومعالجة المياه أحدث المواد الغشائية وسبل دمجها في أنظمة تجارية. بينما ناقشت جلسة النانومواد والفصل الغشائي دور المواد النانوية في تحسين الأداء الصناعي والبيئي، إلى جانب جلسة متخصصة عن العمليات البيئية والحماية، ركزت على معالجة مياه الصرف وإعادة الاستخدام الزراعي والصناعي.

وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين، منهم: البروفيسور محمد جمال الدين من جامعة ألبرتا بكندا، البروفيسور فرانك روجنر من جامعة كولونيا بألمانيا، البروفيسور نوليّا ألونسو من جامعة مدريد بإسبانيا، إلى جانب خبراء من سوريا وتونس وفرنسا، وهو ما يعكس الطابع الدولي للمؤتمر ويعزز تبادل الخبرات بين مختلف الدول.

ويُتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها: تعزيز التعاون البحثي الدولي في مجالات المياه والطاقة، تشجيع التصنيع المحلي للفلاتر والأغشية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم مشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية والمائية وتحقيق التنمية المستدامة.