مجدي مين أنت؟.. عبد الغني يطالب بمعاقبة لاعب الأهلي

طالب مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، بمعاقبة محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حال ثبوت صحة التسريبات المنتشرة لحديثه مع الحكم محمد معروف.

وتعرض محمد هاني للطرد خلال مباراة الفريق أمام فاركو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد مشادة مع الحكم محمد معروف.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الشمس: "الأهلي عامل مشكلة كبيرة جدا عشان طرد محمد هاني ومعرفش دا ميزة ولا عيب، ممكن تقولولي لأني معرفش، على أيامنا مكنش في الكلام دا، أن لعيب يطرد ولا لعيب يأخد إنذار ولا الحكم يتكلم معاه، اللعيب كان لازم وقتها يتعاقب لكن أن النادي يدافع عنه دي جديدة".



وتابع: "عندكم الخطيب ومصطفي عبده عايشين، ومحسن صالح وطاهر الشيخ، اسألوهم، الأخوة الصحفيين يرفعوا التليفون ويسألوهم، وكابتن إكرامي موجود، دا كله مكنش بيحصل، كان المفرووض قبل المباراة يقولك أوعا تتكلم مع الحكم وبتنبيه شديد اللهجة، وكان بيتحسب علينا حاجات كتير وعمرنا ما روحنا للحكم، إلا لو الماتش مقفل خالص نفس القصة في الزمالك".



وأضاف: "لو الكلام اللي بيتقال دا صح لازم هاني يتعاقب، لأن اللاعيبة بدأت تشق الفانلات والبداية تبشر أن في خناقات وضرب جاية، وفي ناس هتروح الحكم هتديله بالقلم وبالبوكس، والله أعلم أحنا رايحين فين".



وأكمل: “الحكام عليهم أخطاء فجة أكيد دول بشر، والأهلي والزمالك عندهم أخطاء أكتر من الفرق الصغيرة أربعين مرة، وبالتالي على اتحاد الكرة التحرك بسرعة، ولازم اللجان داخل الاتحاد تتحرك، لأن كدا هنوصل للحاجات الوحشة اللي حصلت، ومش عايز اتكلم عنها، فضلنا مستنين لحد ما المصيبة حصلت، لعيب يقول للحكم أنت متعرفش تطردني وأنت مس عارف ايه، لييييه، أنت مين أنت؟، دا إذا كان حصل”.