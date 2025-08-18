رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير

قال الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، إن مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير، مثمنا جهود الدول التي تشارك في إدخال المساعدات لغزة، لكنها تحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لإدخال المساعدات لغزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية: لن نيأس حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونطالب بضغط دولي على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة، ويجب إجبار إسرائيل على وقف استخدام التجويع سلاحا في غزة، والرئيس عباس يقود تحركات سياسية لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع: سنبذل كل ما هو ممكن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ويجب وقف الحرب فورا، ومعبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة الشعب الفلسطيني، ونرفض استمرار إسرائيل في منع شاحنات المساعدات لغزة، ونثمن الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.