وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة

أكد وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح، أن الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف أنه يحدث فى الضفة الغربية إنتهاكات وضم للأراضي وإستمرار فى سياسة الإستطيان والإعتداء عن المدنيين، معقبا: “ مصر لا يمكن أن تشارك فى أى ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، وإنها لم تتوقف منذ بداية الأزمة عن العمل على جميع المسارات الممكنة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتدفق المساعدات”.

وتابع: “هناك وفود فلسطينية وقطرية متواجدة على الأراضي المصرية لبذل جهود لوضع حد لأعمال القتل والتجويع الممنهجة، ونرفض رفضا قاطعا تهجير الفلسطينيين ، ويتم تقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين فمصر بمفردها ساهمت بنحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية منذ بداية الأزمة”.