القافلة الـ17 من زاد العِزّة المصري تنطلق دعمًا لأهالي غزة

البهى عمرو

أكد محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن شاحنات المساعدات الإغاثية لا تزال تتدفق بشكل يومي من محيط معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المتواصل من الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، رغم التحديات الميدانية والظروف الإنسانية القاسية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وأوضح عادل، خلال مداخلة عبر شاشة إكسترا نيوز، أن الدفعة السابعة عشرة من قوافل «زاد العزة» قد انطلقت بالفعل إلى قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أطلقها الهلال الأحمر المصري يوم 27 يوليو 2025، والتي ما زالت متواصلة حتى اليوم دون انقطاع.

وأشار إلى أن القوافل تحمل مساعدات غذائية، وأدوية، ومستحضرات طبية، ومستلزمات للعناية الشخصية، إضافة إلى مساعدات إنسانية متنوعة، تم إعدادها وتجهيزها بعناية، استجابة لاحتياجات أهالي القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

شدد مراسل إكسترا نيوز على أن الدولة المصرية لم تتوانَ يومًا عن أداء دورها القومي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الجهود اللوجستية والتنظيمية الكبيرة المبذولة تعكس حرص مصر الدائم على توفير كل سبل الدعم والإغاثة، في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء والكهرباء والخدمات الأساسية.

