بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيينات وترقيات وتعديل أقدمية بهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 429 لسنة 2025 الذى تضمن إجراء تعيينات وترقيات وتعديل أقدمية بهيئة قضايا الدولة..

ونص القرار على التالي:

( المادة الأولى )

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / طارق حلمى محمد سليم "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٣ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢١ المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للمستشار / محمد بكر سيد مهران وسابقا على المستشار/ عصام عبد النبى عبد الكريم رميح "نائبى رئيس الهيئة" .

( المادة الثانية )

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / إيراهيم يوسف محمد يوسف "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة" داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ على أن يكون أول المرقين بذات القرار وسابقًا على المستشار الدكتور/ محمود محمد متولى أحمد "نائب رئيس الهيئة".

( المادة الثالثة )

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / أمجد شوقى السيد أحمد - نائب رئيس هيئة قضايا - الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بإلغائه على أن يكون تاليًا للمستشار الدكتور / أشرف محمد على لبيب وسابقًا على المستشار /هانى محمود عبد الحميد على يونس - نائبى رئيس الهيئة .

( المادة الرابعة )

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / علاء محمد عبد السميع السيد -نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بالغائه على أن يكون تاليًا للمستشار / محمد حمدى مصطفى إبراهيم وسابقا على المستشار /مدحت عبد الرؤوف عبد الحليم البنا - نائبى رئيس الهيئة.

( المادة الخامسة )

يرقى المستشار / عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى - وكيل هيئة قضايا الدولة - إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للمستشار /

حامد حسن حامد جمعة وسابقا على السيد المستشار / عاطف منصور محمد أحمد -نائبى رئيس الهيئة.

( المادة السادسة )

يرقى المستشار/ عاطف منصور محمد أحمد - وكيل هيئة قضايا الدولة إلى درجة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من ٢٠٢٣/٨/٣٠ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٦٤ لسنة ٢٠٢٣ المقضى بالغائه ليكون تاليًا للمستشار /

عبد الرحمن عطية عبد العزيز الجارحى وآخر المرقين بذات القرار.

(المادة السابعة)

يعدل تاريخ وترتيب أقدمية المستشار / أحمد بدرى صديق حمدان -وكيل هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة ليكون اعتبارًا من ٢٠٢٠/٦/١٨ تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٠ المقضى بإلغائه ليكون تاليًا للمستشار / رضا مصطفى عبد اللّٰه محمد العيسوى وسابقا على المستشار /

محمد عثمان محمد عثمان ثروت - وكيلى الهيئة آنذاك .

وتضمنت ( المادة الثامنة )

تعيين عددًا من وكلاء هيئة قضايا الدولة نوابًا لرئيس الهيئة.

وتضمنت المواد التالية تعيينات وترقيات وتعديل أقدمية.