أخبار العالم

زيارة تاريخية لمعبر رفح: مصر وفلسطين في جبهة واحدة لدعم غزة ومواجهة العدوان | صور

زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح
زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح
علي صالح

بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة معبر رفح رفقة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الاثنين، لتفقد الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.


وتعد الزيارة هى الأولى لرئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح، وتهدف للوقوف على الجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من تداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وفي ظل ما تقوم به مصر من دور رئيسى في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تتجاوز نسبة المساعدات التي قامت مصر بتوفيرها لقطاع غزة ٧٠٪؜ من اجمالى المساعدات الإنسانية. 

وشهدت زيارة معبر رفح مشاركة وفد إعلامي موسع ضم عدداً كبيرا من المراسلين الأجانب وممثلي القنوات الإخبارية العربية والدولية. 


وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكد خلاله الوزير بدر عبد العاطي على أن مصر لم تتوقف منذ بداية العدوان الاسرائيلى الغاشم عن العمل على جميع المسارات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، وعلاج المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، رغم كل التحديات الميدانية واللوجستية.


وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة، وأنه يواجه في هذه المرحلة ظروفاً استثنائية بسبب احتلال وتدمير إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، وتعمل مصر على تهيئة الظروف التي تتيح تدفق المساعدات الإنسانية بكل السبل الممكنة، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بالنفاذ الفوري والآمن والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره بلا استثناء. 


وأكد الوزير عبد العاطى على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

