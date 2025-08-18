خبر محزن جدًا.. يوسف الشريف ينعى تيمور تيمور

نعى الفنان يوسف الشريف، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، معبرًا عن حزنه لفقده، والذي رحل عن عالمنا إثر حادث غرق في أحد شواطئ رأس الحكمة.

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله مدير التصوير تيمور تيمور، ربنا يصبر أهله، خبر محزن جدًا، البقاء لله”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في صلاة جنازة تيمور تيمور الذي شيعت أمس، من بينهم باسم سمرة، أحمد الشامي، ريهام عبدالغفور، إلى جانب المخرجين كريم الشناوي، يسري نصرالله، كريم العدل الذي رافق الجثمان منذ وصوله حتى المسجد، وكذلك الفنانة تارا عماد والفنان حمزة العيلي والفنانة وفاء عامر وغيرهم من صناع الفن الذين تجمعوا لتشييع الراحل إلى مثواه الأخير.