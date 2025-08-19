ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

شبورة صباحية على بعض الطرق وشبه استقرار في الأجواء

أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن هناك فرصًا لتكوّن شبورة مائية كثيفة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والطريق المؤدية للسواحل الشمالية ووسط سيناء.

أمطار خفيفة متوقعة على حلايب ونشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

من المتوقع اليوم أيضًا سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من مدينة حلايب.

كما تنشط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.

اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس

أشارت الهيئة إلى احتمال اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

القاهرة: العظمى 37° – الصغرى 27°

الإسكندرية: العظمى 32° – الصغرى 24°

مطروح: العظمى 30° – الصغرى 23°

سوهاج: العظمى 42° – الصغرى 30°

قنا: العظمى 43° – الصغرى 30°

أسوان: العظمى 44° – الصغرى 31°

نصائح الأرصاد للمواطنين

تنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية.