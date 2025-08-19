قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
برلمان

بالقانون.. حالات تتسبب فى وقف ترقيات موظفي الحكومة

أميرة خلف

حدد قانون الخدمة المدنية ، عدة ضوابط صارمة تضمن نزاهة الترقية داخل الجهات الحكومية، حيث حظر القانون ترقية أي موظف حال إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو إذا كان موقوفًا عن العمل، وذلك طوال فترة الإحالة أو الوقف، لضمان الشفافية والانضباط في المنظومة الإدارية.

وطبقا للقانون، لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف، وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ.

وحظر القانون ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية.

وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

كما حدد قانون الخدمة المدنية الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.

حيث يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

أيمن بهجت قمر يكشف حقيقة توقف تصوير فيلم طلقني|خاص

وفاة زوج غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وتشييع جنازته اليوم

هشام عباس يتألق في حفله بمهرجان القلعة

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

