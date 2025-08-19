أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري – الثلاثاء 19 أغسطس 2025

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 65.80 و67.20 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك:

البنك الأهلي المصري

157.4 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع

بنك مصر

157.4 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

152.05 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

154.4 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

153.3 جنيه للشراء

158.6 جنيه للبيع



أظهرت مؤشرات التداول أن معظم البنوك الحكومية والخاصة سجلت أسعارًا متقاربة للدينار الكويتي، في نطاق 65.80 إلى 66.30 جنيه، بينما جاءت الأسعار الأعلى في بعض البنوك الخاصة مثل بنك البركة وبنك قناة السويس

فيما سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر معلن عند 67.20 جنيه للبيع. ويعكس ذلك استقرار السوق مع مرونة طفيفة مرتبطة بحركة الطلب على العملة الكويتية.