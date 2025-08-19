قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص
جاني بيعيّط لما طردوه من برنامج | إسلام صادق يرد على منشور صادم يخص الزمالك
قرار عاجل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون
نتنياهو لـ ماكرون: مهاجمة إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية زادا من معاداة السامية
قرار ترامب ضد الإخوان| تحوّل استراتيجي في معركة واشنطن مع الإسلام السياسي.. خبير يعلق
دواك عندي | خناقة سوشيال بين نجم الزمالك وإعلامي بعد سحب أرض النادي بأكتوبر
سحب أرض الزمالك بأكتوبر | مناشدة عاجلة من شيكابالا للرئيس السيسي
اتصال مصري–روسي لبحث التعاون الثنائي وتطورات غزة والأزمات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون

بحيرة قارون
بحيرة قارون
شيماء مجدي

واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة السيد اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، خطواته العملية لإحياء بحيرة قارون.

شهدت البحيرة، أمس، إطلاق الدفعة الرابعة من زريعة الجمبري، والتي تضمنت مليون وحدة جديدة، وذلك استكمالًا للمشروع القومي الذي يستهدف ضخ 5 ملايين يرقة على عدة مراحل.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجهاز لإعادة الحيوية إلى البحيرة وزيادة إنتاجها من الأسماك، بما يحقق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية ويدعم آلاف الصيادين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للرزق.

وقد جرت عملية الإنزال وسط متابعة دقيقة للتأكد من سلامة الزريعة، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ بالفحص والاختيار، ثم الأقلمة، وأخيرًا إطلاقها في بيئة البحيرة بما يضمن تكيّفها ونموها بصورة طبيعية.

وشارك في متابعة فعاليات الإنزال عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم:

الدكتورة نسرين عز الدين "الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية".

المهندس مصطفى سيد سعيد "مدير عام منطقة وادي النيل".

المهندس محمد خلف "مسؤول المفرخات والزريعة بالمنطقة".

العميد إبراهيم مليجي "شرطة البيئة والمسطحات".

الأستاذ عادل أمين الصايم "رئيس جمعية صائدي الأسماك ببحيرة قارون".


وأكد السيد اللواء الحسين فرحات، أن المشروع يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين الجهات المعنية في الدولة، مشيرًا إلى أن تنمية بحيرة قارون ليست فقط قضية بيئية أو اقتصادية، بل قضية مجتمعية تمس حياة آلاف الأسر، موضحًا أن الجهاز مستمر في تكثيف الرقابة على البحيرة لمواجهة أي أنشطة صيد غير قانونية، إلى جانب مواصلة خطط الدعم البيئي والفني.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بخطة متكاملة لتنمية البحيرات المصرية، وتعزيز إنتاجها السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

الثروة السمكية تنمية البحيرات البحيرات الجمبري يرقات الجمبري قارون بحيرة قارون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

ترشيحاتنا

من فعاليات ترقيع الاتفاق

لتعزيز تعليم الموسيقى.. تزويد 100 مدرسة حكومية بآلات موسيقية

نقابة الصحفيين

نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية.. دورة محمود عوض 2025

على غنيم

غرفة السلع السياحية تعلن تأسيس إدارة خدمة الأعضاء والمستثمرين

بالصور

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد