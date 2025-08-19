إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون

واصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة السيد اللواء الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، خطواته العملية لإحياء بحيرة قارون.

شهدت البحيرة، أمس، إطلاق الدفعة الرابعة من زريعة الجمبري، والتي تضمنت مليون وحدة جديدة، وذلك استكمالًا للمشروع القومي الذي يستهدف ضخ 5 ملايين يرقة على عدة مراحل.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجهاز لإعادة الحيوية إلى البحيرة وزيادة إنتاجها من الأسماك، بما يحقق الاستفادة المثلى من مواردها الطبيعية ويدعم آلاف الصيادين الذين يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للرزق.

وقد جرت عملية الإنزال وسط متابعة دقيقة للتأكد من سلامة الزريعة، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ بالفحص والاختيار، ثم الأقلمة، وأخيرًا إطلاقها في بيئة البحيرة بما يضمن تكيّفها ونموها بصورة طبيعية.

وشارك في متابعة فعاليات الإنزال عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم:

الدكتورة نسرين عز الدين "الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومستشار المحافظة لشؤون الثروة السمكية".

المهندس مصطفى سيد سعيد "مدير عام منطقة وادي النيل".

المهندس محمد خلف "مسؤول المفرخات والزريعة بالمنطقة".

العميد إبراهيم مليجي "شرطة البيئة والمسطحات".

الأستاذ عادل أمين الصايم "رئيس جمعية صائدي الأسماك ببحيرة قارون".



وأكد السيد اللواء الحسين فرحات، أن المشروع يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين الجهات المعنية في الدولة، مشيرًا إلى أن تنمية بحيرة قارون ليست فقط قضية بيئية أو اقتصادية، بل قضية مجتمعية تمس حياة آلاف الأسر، موضحًا أن الجهاز مستمر في تكثيف الرقابة على البحيرة لمواجهة أي أنشطة صيد غير قانونية، إلى جانب مواصلة خطط الدعم البيئي والفني.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بخطة متكاملة لتنمية البحيرات المصرية، وتعزيز إنتاجها السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.