تعليق مفاجئ من ميدو بعد سحب أرض الزمالك في أكتوبر: معايا أوراق ومستندات

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة سحب أرض النادي في فرع 6 أكتوبر.

وكتب ميدو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “معايا كل الأوراق والمستندات اللي بتثبت إن كل إجراءات الزمالك صح وبنناشد المسئولين بدعم الزمالك بالقانون وأن يضعوا أي شخص بيحارب النادي عند حده”.

وأضاف: "عندي ثقة كبيرة إن المسئولين هيدعموا النادي وإنهم عارفين مدى أهمية هذا المشروع بالنسبة لاستقرار النادي ومستقبله، لا لسحب أرض الزمالك أكتوبر".

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على قرار وزارة الإسكان بسحب أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مُشددًا على ضرورة تعامل إدارة النادي بهدوء لحل الأزمة واستعادة الأرض، مؤكدًا أن الدولة تدعم الاستثمار وتسعى لإنجاح المشاريع.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: “الأزمة حدثت أمس، عندما أصدرت وزارة الإسكان قرارًا بسحب أرض الفرع الجديد للزمالك، والمهندس هشام نصر أكد أن النادي لم يُخطر رسميًا بأسباب السحب”.

وأضاف: “هذه الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2002 أو 2003، وتعرضت لأكثر من إنذار بسحبها، حتى جاء المجلس الحالي الذي بدأ خطوات جدية للعمل في البناء. وتم التعاقد مع مجموعة من المستثمرين وبدأ العمل، وهناك ملاعب جاهزة تقريبًا، وكان من المفترض تسليمها خلال شهرين تقريبًا، لكن البناء لم يُستكمل”.

وتابع شوبير: “لكن عموما الزمالك اسم كبير، والنادي بالفعل أظهر خطابا إن ما زالت أمامه فترة حتى شهر 9 السنة القادمة 2026، وعندهم آمل إن يتم حل المشكلة، أنا رأيي إن يتم معالجة هذه المشكلة بهدوء دون عصبية”.