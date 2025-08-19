الزمالك يتحرك بعد قرار مفاجئ بسحب أرض فرع أكتوبر

قام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، بعد وصول قوات الشرطة ومسؤولي الجهاز إلى موقع الأرض لتنفيذ القرار.

ويتحرك مسؤولو الزمالك في الوقت الحالي بشكل مكثف لمحاولة حل الأزمة، خاصة أن النادي يمتلك خطابًا رسميًا موقعًا من اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، يتضمن توجيهًا رئاسيًا بمنح الزمالك مهلة إضافية لمدة عامين تبدأ من عام 2024 لاستكمال جميع الأعمال بالمشروع.

من جانبه، أوضح هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المجلس فوجئ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح أسباب هذا القرار، مشددًا على أن الإدارة تعمل على التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حل يحافظ على حقوق النادي.