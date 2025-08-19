قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقاف الإسكندرية تنظم دورة تدريبية متخصصة بالتعاون مع مصر الخير

أحمد بسيوني

نظّمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "قضية الغُرم وأحكامها الفقهية" بمشاركة 25 واعظة من مختلف إدارات المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق.

وقد افتتح فعاليات الدورة الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، مؤكدًا في كلمته أهمية هذه الدورات في دعم الأئمة بالجانب الفقهي المتصل بقضايا المجتمع، ومشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير في دعم القضايا المجتمعية والعمل الخيري المؤسسي المنضبط.
وقد حاضر في الدورة كل من  الواعظة سهام يونس أحمد أحمد، بمديرية أوقاف الإسكندرية، والواعظة شيرين مصطفى محمد، واعظة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

تناولت الدورة المفهوم الفقهي للغُرم، وضوابطه، وأثره المجتمعي، إلى جانب أهمية التكافل في معالجة آثاره، وضرورة تصحيح المفاهيم المرتبطة به في المحاضرات، والدروس العامة.

وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من الواعظات، وتم فتح باب النقاش حول أبرز الإشكالات الواقعية المرتبطة بقضية الغُرم، وسبل تقديم المعالجة الشرعية الرصينة لها في ضوء مقاصد الشريعة.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذها المديرية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وضمن خطة الوزارة لبناء الواعظة العصرية القادرة على أداء رسالتها بوعي وفقه ووسطية.
 

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

