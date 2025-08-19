إكسترا نيوز: الاحتلال يفرض عراقيل في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال محمد عادل، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن الشاحنات التي كانت تحمل القافلة الثامنة عشرة من «زاد العزة» بدأت بالعودة إلى محيط معبر رفح المصري، بعد تفريغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم.

وأوضح أن القافلة تنطلق ضمن جهود الدولة المصرية لتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن القافلة تضم العديد من الشاحنات التي تحمل إمدادات متنوعة تهدف إلى تخفيف وطأة المعاناة في غزة، وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة مستمرة من المساعدات التي تقدمها مصر منذ اندلاع الأزمة.

وأوضح أن العديد من الشاحنات ما زالت تخضع لإجراءات تدقيق ومراجعة من قبل عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم، ما يسبب بطء ملحوظًا في مرور الشاحنات وتأخيرًا في إيصال المساعدات، مؤكدا أن هذه الإجراءات المعقدة تُعد من أبرز العوائق التي تواجه جهود الإغاثة.