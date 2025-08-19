بطل واقعة الشورت.. العامة للعاملين بالسكة الحديد تكرم سائق القطار

استقبل عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الإنفاق، صبحي جورجي جرجس، رئيس قطار الزقازيق، بطل واقعة الادعاء بمنع مواطن من ركوب القطار بسبب ارتداء شورت"، والتي لاقت رواجا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كان المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، والمهندس محمد رزق نائب رئيس الهيئة، قد استدعيا صبحي جورجي جرجس رئيس قطار (945) القاهرة - بورسعيد على خلفية فيديو تم تداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر رئيس القطار وهو يدخل في جدال حاد مع أحد الركاب ورفض ركوبه القطار بسبب ارتداء “شورت”.

وبحسب النقابة - بعد تأكد قيادات الهيئة من عدم صحة الواقعة، وأن الفيديو المتداول مجتزأ، وأن رئيس القطار من العاملين المتميزين، وحريص جدا على تنفيذ تعليمات الهيئة والعمل على راحة وسلامة الركاب، والحفاظ على ممتلكات الهيئة التي هي ملك الشعب وجمهور ركاب السكة الحديد، استقبله بمقر النقابة كل من عبد الفتاح فكري رئيس النقابة وتم تكريمه ومنحه شهادة تقدير وزميله بالقطار حسام مصطفى لحرصهم على الركاب وتنفيذ تعليمات الهيئة بكل دقة.

جاء ذلك بحضور كامل عبد المقصود نائب رئيس اتحاد عمال مصر وأمين صندوق النقابة العامة، محسن عزت الأمين العام، محروس سليم المستشار الإعلامي للنقابة، أحمد على عضو اللجنة النقابية (20) بشرق الدلتا وأحمد محمود رئيس اللجنة.

كانت النقابة العامة قد أصدرت بيانا أكدت فيه، أن النقابة والعاملين يحترمون ويقدرون جمهور ركاب السكة الحديد، ولا تسمح للعاملين بالتقصير أو مخالفة التعليمات مع أيا من الركاب، ولن تسمح لأي راكب أن يهين أو يطاول على موظف السكة الحديد.

وطالبت النقابة جمهور الركاب بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الهيئة في الأونة الأخيرة، والتطوير التي تشهده، وأن يتعاون الركاب والعاملين معا ، في تطبيق التعليمات من أجل سلامة وراحة الجميع.