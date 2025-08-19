طلائع الجيش يحقق الفوز أمام فاركو في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فاركو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

احرز إسماعيل أغورو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وكانت لقطة تصدى محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو لكرة من خارج منطقة الجزاء اثارت جدلا تحكيميا حيث قام شيكا حارس مرمى فاركو بالتصدى لكرة مهاجم طلائع الجيش بيده من خارج منطقة الجزاء، ولم يحتسب الحكم أي شيء في ظل وجود تقنية الفيديد