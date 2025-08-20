هشام يكن: تغييرات نظام الدوري أفقدت البطولة بريقها وأضعفت المنافسة | فيديو

قال الكابتن هشام يكن، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن نظام الدوري المصري هذا الموسم يعاني من تغييرات متكررة أثرت على مستوى المنافسة وحضور النجوم.

وأوضح يكن، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدوري في شكله الحالي اتسع عدديًا بشكل مبالغ فيه، ما أضعف قيمة المباريات، خاصة في ظل غياب الأندية الشعبية الكبرى أو تراجعها إلى الدرجات الأدنى مثل الترسانة وغزل المحلة، إلى جانب تراجع الإسماعيلي بشكل لافت.

وأضاف أن الشكل الطبيعي للدوري كان يجب أن يستمر مع إمكانية زيادة عدد الأندية بصورة مدروسة، لكن دون تغيير مسار البطولة كل فترة أو تقسيمها بشكل عشوائي بين فرق "تلعب فوق" وأخرى "تلعب تحت".

وأكد يكن أن كثرة المجاملات وعدم وجود ضوابط ومعايير واضحة لاختيار الأندية المشاركة في الدوري الممتاز أثرت سلبًا على الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الانضباط والانتقاء السليم كان من شأنهما رفع مستوى المنافسة ودعم تطور كرة القدم في مصر.