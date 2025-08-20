قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يكتب التاريخ.. أفضل لاعب في إنجلترا للمرة الثالثة و5 جوائز فردية بموسم واحد
طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية
تأثيرات خفية | السهر بوابة نحو السكتة الدماغية .. لهذا السبب
هل تتحمّل الدولة نفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء لمن يعجزون عن السداد؟.. القانون يُجيب
إيلون ماسك يتراجع عن تأسيس حزب ثالث في أمريكا .. لهذا السبب
شيكابالا محبوب الليبيين.. أحمد ياسر: الزمالك يمتلك شعبية جارفة في ليبيا عن الأهلي
نجوم الرياضة ينعون والد محمد الشناوي بكلمات مؤثرة ودعوات تملأ صفحات التواصل الاجتماعي
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض
احتجاجات في المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت تطالب بإنهاء العلاقات مع إسرائيل
قبل تهريبها في ثلاجة.. شرطة دبي تحبط سرقة ماسة وردية نادرة بـ 25 مليون دولار
«ريبيرو» يُجهّز مفاجأة لمصطفى العش في الأهلي قبل مواجهة المحلة
رياضة

شيكابالا محبوب الليبيين.. أحمد ياسر: الزمالك يمتلك شعبية جارفة في ليبيا عن الأهلي

محمد سمير

أكد أحمد ياسر، لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك يتمتع بشعبية أكبر من الأهلي داخل ليبيا.

وقال ياسر، في تصريحاته لسهام صالح ببرنامج الكلاسيكو المذاع عبر قناة أون: "تلقيت أكثر من عرض في الدوري المصري، لكني لا أرغب في العودة حاليًا."

وأضاف: "أرغب في استكمال مشواري في الدوري الليبي، وقد تلقيت عرضًا من نادي غزل المحلة، لكن الأمور لم تكتمل."

وتابع: "حسام البدري يقود أكبر فريق في ليبيا، وتتويجه بالدوري نقله إلى مرحلة مختلفة."

واختتم ياسر حديثه قائلًا: "الزمالك يتمتع بشعبية أكبر في ليبيا، وظهوره في مهرجان عادل حسين دليل واضح على ذلك، خاصة أن شيكابالا يحظى بشعبية كبيرة جدًا."

الزمالك الزمالك هو صاحب الشعبية الأكبر في ليبيا الاهلي أحمد ياسر البنك الأهلي التحدي الليبي سهام صالح

حب وانتقام ريم والساحر

حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

