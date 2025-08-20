شيكابالا محبوب الليبيين.. أحمد ياسر: الزمالك يمتلك شعبية جارفة في ليبيا عن الأهلي

أكد أحمد ياسر، لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك يتمتع بشعبية أكبر من الأهلي داخل ليبيا.

وقال ياسر، في تصريحاته لسهام صالح ببرنامج الكلاسيكو المذاع عبر قناة أون: "تلقيت أكثر من عرض في الدوري المصري، لكني لا أرغب في العودة حاليًا."

وأضاف: "أرغب في استكمال مشواري في الدوري الليبي، وقد تلقيت عرضًا من نادي غزل المحلة، لكن الأمور لم تكتمل."

وتابع: "حسام البدري يقود أكبر فريق في ليبيا، وتتويجه بالدوري نقله إلى مرحلة مختلفة."

واختتم ياسر حديثه قائلًا: "الزمالك يتمتع بشعبية أكبر في ليبيا، وظهوره في مهرجان عادل حسين دليل واضح على ذلك، خاصة أن شيكابالا يحظى بشعبية كبيرة جدًا."