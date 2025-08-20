رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية

أعرب الكابتن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أُقيمت مساء الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في العديد من القرارات التي أثرت بشكل كبير على نتيجة اللقاء.

وتابع: "استخدم الحكم سلوكًا عدوانيًا مع الحارس عبدالله جمال، ثم عاد ليتخذ قرارًا بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن."

وأردف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم، وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم."

واستطرد: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية، لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة، وهذا يخل بنظام المسابقة."

وواصل: "كيف يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين لتقنية الـVAR للإسماعيلي؟! هل لا يوجد حكام آخرون؟ الغريب أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاؤه واضحة للجميع، ولا يوجد أي داعٍ لإلغاء الهدف."

وأتم: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي، ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار."