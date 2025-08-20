قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية
أخطاء شائعة في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة .. احترس الوقوع فيها
إعادة الرهائن وسراح الأسرى.. المبعوث الأمريكي «ويتكوف» : الحرب في غزة يجب أن تتوقف
أمير هشام: بيان وزارة الإسكان «مُصيبة سودا».. وننتظر رد الزمالك لتوضيح الأمور
من لم يصل الفجر اليوم .. حل واحد يُنجيّه من 20 مصيبة مُحققة
اليوم.. اختبار صعب لطلاب العلمي والأدبي بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية
تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال نصف ساعة | اعرف بكام
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-8-2025 والقنوات الناقلة
رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه
لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم
سعر الذهب اليوم 20-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس الإسماعيلي يثور: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية للدراويش ونُطالب بالمساواة بين الأندية

الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد سمير

أعرب الكابتن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استيائه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أُقيمت مساء الثلاثاء على استاد السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في العديد من القرارات التي أثرت بشكل كبير على نتيجة اللقاء.

وتابع: "استخدم الحكم سلوكًا عدوانيًا مع الحارس عبدالله جمال، ثم عاد ليتخذ قرارًا بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن."

وأردف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم، وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم."

واستطرد: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية، لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة، وهذا يخل بنظام المسابقة."

وواصل: "كيف يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين لتقنية الـVAR للإسماعيلي؟! هل لا يوجد حكام آخرون؟ الغريب أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاؤه واضحة للجميع، ولا يوجد أي داعٍ لإلغاء الهدف."

وأتم: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي، ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار."

الإسماعيلي أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري الممتاز

