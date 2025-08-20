قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز
القاهرة الإخبارية: مصر تجهّز مئات الشاحنات يوميًا.. والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»|فيديو
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تعيش أزمة داخلية على المستويين السياسي والأمني
انطلاق القافلة التاسعة عشرة من "زاد العزة" إلى قطاع غزة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 20-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»
بالتوسط للسلام بين روسيا وأوكرانيا.. ترامب: أريد «دخول الجنة» إن أمكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

هنأت الصفحة الرسمية لـ أتحاد الكرة المصرية اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بمناسبة حصولة علي جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكتبت عبر فيسبوك:"ألف مبروك يا فخر العرب 

تهانينا لـ محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، محققًا إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل ".

وواصل النجم المصري  محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

الفرعون المصري لم يكتفِ باللقب الجماعي، بل بصم على موسم فردي مبهر جعله يتفوّق على نخبة من أبرز نجوم المسابقة، خاصة وأن الجائزة التي حصل عليها جاءت بعد منافسة قوية مع أسماء بارزة في الكرة الإنجليزية، على رأسهم: برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وكول بالمر هداف تشيلسي الشاب، وديكلان رايس قائد وسط آرسنال، إضافة إلى زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

لكن صلاح فرض كلمته بحسم، بعدما أنهى الموسم متصدّرًا لقائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا، وأفضل صانع للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في البريميرليج.

وبتتويجه الأخير، أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب برصيد ثلاث مرات (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025)، متفوّقًا على أساطير بحجم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وألان شيرار، وجاريث بيل، وكيفين دي بروين، الذين حصل كل منهم على الجائزة مرتين فقط.

هذا الإنجاز يضع صلاح في مكانة خاصة ضمن أساطير الكرة الإنجليزية، ويؤكد استمرارية عطائه وتأثيره داخل المستطيل الأخضر منذ قدومه إلى ليفربول

محمد صلاح الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة والد محمد الشناوى

أول صورة لسيارة والد محمد الشناوي بعد وفاته في حادث سير

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

ترشيحاتنا

السيارة

رفع سيارة والد محمد الشناوي ونقلها لقسم شرطة الواحات البحرية

حريق بشقة سكنية بالاقصر

حريق في شقة سكنية بمنطقة الكرنك بالأقصر

المعاهد الصحية الشرطية

شباب وفتيات.. طريقة التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية

بالصور

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

لا ترميها بعد الآن.. فوائد البطاطا الحلوة وقشورها لصحة الجسم

ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟
ماذا يحدث لك عند تناول قشور البطاطا الحلوة؟

طريقة فعّالة وآمنة لإزالة شمع الأذن .. ابتعد عن الطرق التقليدية

فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع
فوائد قطرات الأذن لإزالة الشمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد