اتحاد الكرة يهنئ صلاح بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز

هنأت الصفحة الرسمية لـ أتحاد الكرة المصرية اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول بمناسبة حصولة علي جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكتبت عبر فيسبوك:"ألف مبروك يا فخر العرب

تهانينا لـ محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ونجم ليفربول، لفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في مسيرته، محققًا إنجازًا تاريخيًا لم يحدث من قبل ".

وواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية بعدما تُوِّج بـ جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2024-2025، عقب موسم استثنائي قاد فيه فريقه ليفربول لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة العشرين في تاريخه.

صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي

الفرعون المصري لم يكتفِ باللقب الجماعي، بل بصم على موسم فردي مبهر جعله يتفوّق على نخبة من أبرز نجوم المسابقة، خاصة وأن الجائزة التي حصل عليها جاءت بعد منافسة قوية مع أسماء بارزة في الكرة الإنجليزية، على رأسهم: برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، وكول بالمر هداف تشيلسي الشاب، وديكلان رايس قائد وسط آرسنال، إضافة إلى زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر.

لكن صلاح فرض كلمته بحسم، بعدما أنهى الموسم متصدّرًا لقائمة الهدافين برصيد 29 هدفًا، وأفضل صانع للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيرًا في البريميرليج.

وبتتويجه الأخير، أصبح صلاح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تحقيقًا لجائزة أفضل لاعب برصيد ثلاث مرات (2017-2018، 2021-2022، 2024-2025)، متفوّقًا على أساطير بحجم تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، وألان شيرار، وجاريث بيل، وكيفين دي بروين، الذين حصل كل منهم على الجائزة مرتين فقط.

هذا الإنجاز يضع صلاح في مكانة خاصة ضمن أساطير الكرة الإنجليزية، ويؤكد استمرارية عطائه وتأثيره داخل المستطيل الأخضر منذ قدومه إلى ليفربول