إصابة عامل برش خرطوش في مشاجرة بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من عامل "مصاب برش خرطوش بالصدر" مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش محدثاً إصابته المنوه عنها .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول مالك كشك ، وطرف ثان عاملان جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول الجيرة ، قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى إلى إصابة المبلغ حال تصادف مروره بمحل الواقعة .

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (فرد خرطوش -سلاح أبيض) المستخدمين فى الواقعة ،

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.