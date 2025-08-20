بائعة المناديل.. استمرار حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس التيك توكر علياء قمرون، المتورطة في نشر فيديوهات تهدد قيم المجتمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن "قمرون" ظهرت على تطبيق "التيك توك" لتقديم محتوى ساخر من أجل المزاح فقط، ولم تتلفظ بأي لفظ يخدش الحياء، وأنها كانت تعيش حياة صعبة ماديًا فكانت تبيع المناديل في إشارات المرور، وأمام المساجد والطرقات للإنفاق على نفسها بعد انفصال والديها وعدم الاهتمام بها.

وأشارت إلى أنها دخلت "التيك توك" لجمع أموال لتجهيز نفسها للزواج من قريبها، ومن أجل العيش بعيدًا عن التسول وبيع المناديل.

وذكر بيان رسمي من وزارة الداخلية، أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.