حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
محافظات

حقيقة مأساوية تهزّ سفاجا.. أب يقتل ابنه بوحشية ويحاول طمس معالم جريمته

الطفل الضحية
الطفل الضحية

في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل جريمة مروّعة ارتكبها أب في حق فلذة كبده، بعدما عُثر على أشلاء جثة طفل داخل منطقة جبلية نائية.

بداية الخيط

البداية جاءت عندما ورد بلاغ يفيد بالعثور على بقايا جثمان متفحم وموضوع داخل حقيبة مهملة في منطقة جبلية، على الفور تحرك فريق من مباحث سفاجا لفحص الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث موسّع لكشف غموض الحادث الذي أثار حالة من الرعب بين الأهالي.

تفاصيل الجريمة

كشفت التحقيقات ، أن المجني عليه طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره ويدعى "أمين"، المفاجأة الصادمة تمثلت في أن القاتل لم يكن غريبًا، بل والده، الذي اعترف لاحقًا أنه أقدم على هذه الفعلة بعد أن ضبط ابنه يسرق بعض الأدوات من ورشته الخاصة، حيث دفعه الغضب لاستخدام سلك كهربائي لصعق الطفل حتى فارق الحياة.

ولمحاولة التخلص من آثار الجريمة، لجأ الأب إلى استخدام آلة حديدية لتمزيق الجثمان إلى أشلاء، ثم أشعل النيران فيه قبل أن يضع البقايا داخل حقيبة كبيرة ويلقيها في الجبال القريبة على أمل إخفاء الحقيقة.

تحرّيات دقيقة واعتراف صادم

تحرّكات رجال المباحث وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة ، كانت كفيلة بكشف ملابسات الواقعة، وخلال ساعات معدودة تم التوصل إلى الجاني وضبطه. وخلال التحقيقات انهار المتهم واعترف بجريمته كاملة، بل وقام بتمثيلها أمام جهات التحقيق وسط حضور أمني مشدد.

الغردقة البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة سفاجا جريمة قتل أب يقتل ابنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رابط مباشر للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب .. اطلع عليه

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

أرشيفي

أنصار حزب الله يعترضون دورية لليونيفل في دير سريان جنوب لبنان

أرشيفي

السعودية تسمح لأول شركة طيران خاص أجنبية تسيير رحلات داخلية في المملكة

سيرجي لافروف

لافروف: نؤيد الرؤية الأمريكية بضرورة التخلص من الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

