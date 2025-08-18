قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
كيف تصدى القانون لظاهرة الإعلانات العشوائية على المباني؟
اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح
عقاب وحرمان.. سؤال في النواب لتأجيل أي زيادات جديدة في فواتير الكهرباء
ترامب: أوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو
الخارجية الأوكرانية: روسيا تواصل إنهاء حياة المدنيين رغم جهود السلام
زيلينسكي من واشنطن: على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها ويجب إحلال السلام
دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
أخبار البحر الأحمر | رئيس مدينة الغردقة يلتقي المواطنين وانطلاق مؤتمر دولي عن تكنولوجيا الأغشية

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم اللقاء الدوري الأسبوعي مع الأهالي بمقر الوحدة المحلية للمدينة، بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية.


وخلال اللقاء، جرى بحث ٨ طلبات وشكاوى متنوعة تقدم بها المواطنون، حيث تمت مناقشتها بشكل فوري، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تلبية احتياجات الأهالي وحل مشكلاتهم بشكل عملي وفعّال.

وعلى صعيد آخر، شهدت مدينة الغردقة مساء اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها (MTAIC 2025) بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية، والممتد خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس الجاري، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف المركز القومي للبحوث.

ونقلت ماجدة حنا، نائب المحافظ، تحيات اللواء عمرو حنفي للوفود المشاركة، مؤكدة فخر المحافظة باستضافة هذا الحدث العلمي العالمي، الذي يجمع خبراء وباحثين من دول عدة لمناقشة أحدث الأبحاث في مجالات المياه والطاقة النظيفة. وأكد المحافظ في كلمته، التي ألقتها نيابة عنه، أن انعقاد المؤتمر يعزز مكانة الغردقة ليس فقط كوجهة سياحية، وإنما كمنصة بحثية دولية قادرة على احتضان فعاليات كبرى تخدم قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر محاور متعددة، أبرزها: تحلية ومعالجة المياه، إعادة الاستخدام الصناعي والزراعي، دور الأغشية في الصناعات الدوائية والغذائية، وفصل الغازات وإنتاج الطاقة النظيفة. ويشارك فيه نخبة من العلماء من مصر وكندا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وتونس وسوريا، بما يعكس طابعه الدولي، ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة لتعزيز التعاون البحثي وتشجيع التصنيع المحلي للأغشية، ودعم مشروعات إعادة استخدام المياه المعالجة.

