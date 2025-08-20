رسالة ماجستير توصي بضرورة زيادة الاستثمار في التسويق الرقمي لتحسين أداء المؤسسات

حصل الباحث محمد شفيق عبد الجواد ، على درجة الماجستير بتقدير امتياز ، في تخصص إدارة الأعمال ، من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري.

وأكد الباحث في رسالته ، التي دارت حول "دور التسويق الرقمي في تعزيز أداء المؤسسات" أن دراسته هدفت إلى دراسة تأثير التسويق الرقمي على أداء المؤسسات في السوق، وتشمل الدراسة تحليلًا للأساليب التسويقية الرقمية المستخدمة، ومدى تأثيرها على زيادة المبيعات وتحسين صورة العلامة التجارية.

وتوصل الباحث، إلى وجود علاقة إيجابية بين استخدام التسويق الرقمي وتحسين أداء المؤسسات، وأن استراتيجيات التسويق الرقمي تلعب دورًا هامًا في تعزيز التواصل مع العملاء وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة لتعزيز المبيعات وتحسين رضا العملاء.

وأوصى الباحث في رسالته بضرورة زيادة الاستثمار في التسويق الرقمي لتحسين أداء المؤسسات، وضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية رقمية تتناسب مع احتياجات السوق المستهدف، مؤكدا على ضرورة تدريب الموظفين على استخدام أدوات التسويق الرقمي بفعالية، وإجراء دراسات دورية لقياس تأثير التسويق الرقمي على أداء المؤسسات وتطوير الاستراتيجيات بناءً على النتائج.

وقدم الباحث عدة مقترحات للدراسات المستقبلية، ومنها : دراسة تأثير التسويق الرقمي على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحليل تأثير منصات التواصل الاجتماعي على سلوك المستهلكين، تقييم فعالية استراتيجيات التسويق الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حضر المناقشة عدد من أسرة الباحث وأصدقائه ، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي مقدمتهم شقيق الباحث الدكتور إبراهيم شفيق رئيس حزب مستقبل وطن مدينة الشروق.