رياضة

منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص يختتم استعداداته للمشاركة في المسابقة الإقليمية بالإمارات

أبطال الفروسية
أبطال الفروسية
يارا أمين

يستعد منتخب الفروسية للأولمبياد الخاص المصري لخوض فعاليات مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة العين بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي كشريك مستضيف، واتحاد الإمارات للفروسية كشريك داعم للمسابقة.

وتتضمن المسابقة أربع مسابقات رئيسية هي: الركوب الإنجليزي بمشاركة 36 لاعباً ولاعبة، والقفز على الحواجز بمشاركة 12 لاعباً ولاعبة، وعمل الممرات المتعرجة بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة، والترويض بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة، حيث تقام المسابقات على ميادين إسطبلات فرسان شرطة أبو ظبي بمنطقة العين.

وقال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا " "إن استضافة مدينة العين لهذه المسابقة الإقليمية للفروسية تأتي امتداداً للإرث الكبير الذي تركته دولة الإمارات بعد تنظيمها الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الحركة على المستويين الإقليمي والعالمي. هذا الإرث لم يكن مجرد حدث ضخم استضافته الامارات العربية المتحدة، بل أصبح منصة دائمة لدعم برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة، وتعزيز فرص اللاعبين في التدريب والمشاركة والتمكين.

وأشار " عبد الوهاب " إلى أننا اليوم ونحن نحتفي بمشاركة 11 برنامجاً للأولمبياد الخاص من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا نؤكد أن منطقتنا تسير بخطوات ثابتة لترسيخ مفاهيم الدمج والتمكين عبر الرياضة، وأن هذا التعاون بين البرامج الوطنية هو ترجمة عملية لرؤيتنا المشتركة في استدامة النجاحات التي حققناها خلال الفترة السابقة، والبناء عليها لتوفير بيئة رياضية وإنسانية متكاملة لأبطالنا من ذوي الإعاقة الفكرية."

من جانبه، أكد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن “منتخبنا في كامل الجاهزية، ونعمل على دعمهم فنياً ومعنوياً ليكونوا خير سفراء لمصر في هذا الحدث الإقليمي الهام، نحن على ثقة أن فرسان مصر سيقدمون أداءً متميزاً يعكس قوة الأولمبياد الخاص المصري ومكانته عربياً وإقليمياً."

ويترأس البعثة المصرية الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وتضم البعثة المصرية عدداً من اللاعبين واللاعبات وهم أحمد سعفان ورافائيل كريم والاء عبد العزيز واية شلتوت يمثلون مختلف مسابقات الفروسية، إلى جانب الجهاز الفني والإداري، بقيادة الدكتور محمد الزيدي وحبيبة رزق مدربة الفريق، حيث يشارك المنتخب في فعاليات الركوب الإنجليزي وسباق عمل الممرات، والترويض.

منتخب الفروسية الفروسية مدينة العين أبوظبي المهندس أيمن عبد الوهاب

