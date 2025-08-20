قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناقد فني: «رامبو» الأجدر لتمثيل مصر في ترشيحات الأوسكار

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
نجلاء سليمان

قال الناقد رامي المتولي إن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الأقدر لتمثيل مصر في سباق الأوسكار.


وأوضح الناقد رامي المتولي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن كل دولة مُلزمة بتقديم ترشيحات والعمل الممثل لها في فئة أفضل فيلم أجنبي بنهاية شهر سبتمبر المقبل وفقاً لقواعد الأوسكار.


وأشار الناقد رامي المتولي إلى أنه حتى الآن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحمل كل المعايير الفنية والسينمائية التي تؤهله ليمثل مصر في سباق الأوسكار رغم غزارة الإنتاج هذا الموسم.


وشارك الفيلم خلال الفترة الماضية في رحلة طويلة ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضًا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرًا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل علي تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.


"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.


ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية،  ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني.

رامبو الأوسكار ترشيحات الأوسكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

قانون العمل

تخصيص ثلث غرامات العمال للخدمات الاجتماعية والثقافية بالقانون الجديد

طلاب المدارس

مسابقات دينية بالمدارس ومكافآت للمتفوقين وفقا لقانون التعليم

محمود جبر

المؤتمر: المقترح المصري للتهدئة وتبادل الأسرى يعكس الدور الريادي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد