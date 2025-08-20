ناقد فني: «رامبو» الأجدر لتمثيل مصر في ترشيحات الأوسكار

قال الناقد رامي المتولي إن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الأقدر لتمثيل مصر في سباق الأوسكار.



وأوضح الناقد رامي المتولي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن كل دولة مُلزمة بتقديم ترشيحات والعمل الممثل لها في فئة أفضل فيلم أجنبي بنهاية شهر سبتمبر المقبل وفقاً لقواعد الأوسكار.



وأشار الناقد رامي المتولي إلى أنه حتى الآن فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يحمل كل المعايير الفنية والسينمائية التي تؤهله ليمثل مصر في سباق الأوسكار رغم غزارة الإنتاج هذا الموسم.



وشارك الفيلم خلال الفترة الماضية في رحلة طويلة ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضًا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرًا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل علي تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.



"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.



ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، ومن إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك و المنتجة رشا حسني.