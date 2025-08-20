في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة العدل، تم افتتاح وتشغيل مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العاشر من رمضان (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعاشر من رمضان - فرع توثيق ثان العاشر من رمضان المميز ).

وحضر الافتتاح كلا من مستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور ابنية المحاكم والشهر العقارى ، و المستشار يوسف الكومى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، و المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، و المستشار احمد صابر عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل والمقرر العام عن وزارة العدل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويضم المجمع:

* فرع التوثيق المميز: يضم ٤ مكاتب بالإضافة إلى مكتب لتقديم خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية.

*مأمورية الشهر العقاري: تشمل ٥ مكاتب لتلقي طلبات تسجيل شهر العقود بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وفق منظومة الربط والتكامل الرقمي بين وزارة العدل (مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) عبر المحول الحكومي (G2G)، وفقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ويأتي تشغيل المجمع تنفيذًا للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقانون رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٢٢ بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ولائحتهما التنفيذية.

يُذكر أن المجمع يستقبل المواطنين من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.





