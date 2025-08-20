صالح فرهود: السفراء لهم دور كبير مع الجاليات المصرية بجميع دول العالم

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن كل مصري في الخارج يكون له لهفة للعودة إلى مصر، ولكن يعود كإنسان جديد تحمل الغربة من أجل بلده ونفسه، مشيرا إلى أن الحنين للوطن في قلب كل مصري في الحارج.

وقال فرهود، خلال لقاء له ببرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن المسئولين في الدولة المصرية أبدوا اهتماما كبيرا بناء على توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بملف المصريين في الخارج والعمل على تذليل جميع العقبات التي يواجهونها.

وتابع رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن كل السفراء المصريين لهم دور كبير مع الجاليات المصرية في جميع دول العالم.