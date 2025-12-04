قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
أورنچ مصر تعزز تمكين الصم وضعاف السمع وتحتفي بإنجازاتهم في بطولة الروبوت المصرية

أحمد عبد القوى

أكدت أورنچ مصر التزامها المتواصل بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عبر رعايتها لمشاركة فرق الصم وضعاف السمع في بطولة مصر المفتوحة للروبوت ORCE، التي شهدت تألقًا لافتًا لهذه الفرق ونجاحهم في حصد عدة مراكز متقدمة رغم المنافسة القوية بين أكثر من مائة فريق مشارك.

وشهدت البطولة أداءً متميزًا لفرق الصم وضعاف السمع التي تمكنت من دمج لغة الإشارة وقراءة الشفاه مع لغات البرمجة وإنشاء روبوتات عالية الكفاءة، في تجربة أثارت إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء. وجاءت مشاركتهم عبر فرق Falcon Eye وSmart Fox وBlack OX وDragon Fire، والتي نجحت في الفوز بعدد من الجوائز في مجالات تصميم الروبوت وبرمجته وأدائه التشغيلي.

وأعربت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة اورنچ مصر، عن فخر الشركة برعاية هذه المواهب قائلة «تفخر أورنچ مصر بالدور الذي تقوم به لدعم فئة الصم وضعاف السمع، التي أثبتت إمكانات استثنائية وقدرة حقيقية على الابتكار والمنافسة.. إن نجاح هذه الفرق يعكس قوة الإرادة حين تتوفر الفرصة، ويؤكد أهمية تمكينهم وتوفير بيئة داعمة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم».

وأضافت: «نؤمن في اورنچ بأن التكنولوجيا جسر لإتاحة الفرص للجميع دون استثناء، ولهذا نواصل الاستثمار في المبادرات التي تدعم دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والروبوت، بما يعزز مشاركتهم في مسيرة التحول الرقمي في مصر.. إن الإنجازات التي حققها المشاركون اليوم تمثل رسالة واضحة بأنهم عناصر فاعلة في المجتمع وقادرون على المنافسة محليًا ودوليًا».

وتأتي رعاية اورنچ لهذه الفرق امتدادًا لجهودها السابقة في دعم مجتمع الصم وضعاف السمع، ومنها إطلاق خدمة «شاور» التي توفر تواصلًا مباشرًا عبر مكالمات فيديو مع موظفين متخصصين في لغة الإشارة في فروع الشركة، إلى جانب باقات وخدمات تفضيلية تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي لهذه الفئة.

وأشاد سامي جميل، مؤسس جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع، بجهود دعم هذه الشريحة، مؤكدًا أن برامج التمكين أسهمت في إتاحة فرص تعليمية متقدمة للمشاركين ومنح دراسية متخصصة في البرمجة والروبوتكس والإلكترونيات، مما مكنهم من إثبات قدراتهم والاندماج في مسارات مهنية جديدة.

وتقدّم الفرق المشاركة مستويات أداء مميزة بفضل التدريب الذي يتلقونه على أيدي مدربين من نفس الفئة، الأمر الذي يعزز ثقتهم ويحفزهم على تطوير مهاراتهم. وقد ظهر هذا بوضوح في النتائج التي حققوها خلال البطولة، والتي عكست التزامهم وشغفهم بمجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتؤكد اورنچ مصر استمرارها في دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الشمول والابتكار، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا للوصول إلى كافة الأدوات والخدمات التكنولوجية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها كشريك فاعل في دعم التنمية المستدامة في مصر.

