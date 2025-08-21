سوني ترفع أسعار "بلاي ستيشن 5" في الولايات المتحدة مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية

أعلنت شركة سوني Sony اليابانية، يوم الخميس، أن سعر أجهزة بلاي ستيشن 5 سيرتفع بمقدار 50 دولاراً في الولايات المتحدة ابتداءً من هذا الأسبوع.

وسيرتفع سعر الإصدار الرقمي من بلاي ستيشن 5 الأساسي من 450 دولاراً إلى 500 دولار، وسيرتفع سعر بلاي ستيشن 5 المزود بمحرك أقراص من 500 دولار إلى 550 دولاراً. أما بلاي ستيشن 5 برو، وهو جهاز أكثر تطوراً، فسيرتفع سعره من 700 دولار إلى 750 دولاراً، بحسب الشركة.

وأصدرت الشركة أجهزة بلاي ستيشن 5 لأول مرة في عام 2020.

ودخلت خطة الرسوم الجمركية الشاملة، التي أُعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل/ نيسان، حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري على معظم الدول. وتفرض الولايات المتحدة حالياً رسوماً جمركية بنسبة 30% على الواردات من الصين، بينما تم تعليق فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية بشكل مؤفت، وفقاً للإدارة الأميركية. وفرضت أميركا أيضاً رسوماً جمركية بنسبة 15% على اليابان، البلد الأم لشركة سوني.

وفي حين لم ترجع سوني الزيادة إلى رسوم ترامب الجمركية، إلا أن شركات المستهلكين حذّرت منذ أشهر من ارتفاع الأسعار في الطريق.

وقالت سوني في منشورها على مدونتها: "على غرار العديد من الشركات العالمية، نواصل اجتياز بيئة اقتصادية صعبة".

وأكدت الشركة أن أسعار التجزئة لملحقات أجهزة الألعاب، مثل وحدات التحكم، لم تتغير.

وفي وقت سابق من أغسطس/ آب، قال مسؤولو الشركة اليابانية إن الشركة تعمل على تنويع سلسلة التوريد لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وإن أجهزة الألعاب التي تبيعها في الولايات المتحدة تُنتج خارج الصين.