أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين.. ننشر| أسماء ضحايا حادث مطروح

حصل “صدى البلد”، على أسماء ضحايا الحادث المروع الذي وقع منذ قليل، على طريق مطروح إسكندرية الساحلي، أمام قرية ثواني جابر بالضبعة والذي أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، واستقبلت مستشفى الضبعة جثتين هامدتين باسم أحمد ن،خ 40 سنة إضافة إلى جثة مجهولة الهوية.

كما استقبلت المستشفى 18 مصابا وهم ندى م.ج 26 سنة زياد م.م 27 سنة محمود م.ا حمدي .م 30 سنة علي م.ع 54 سنة عبد العاطي. ع 42 سنة محمود ح.س 38 سنة خديجة ا.م 20 سنة مصطفى .ا 38 سنة عبد الرحمن م.ح 21 سنة عمر غ.م 25 سنة عبد البدري .ا 56 سنة ليلى ش.م 30 سنة مولود .ا 27 سنة سيد م.ا 20 سنة أحمد م.ا 25 سنة فهمي ع.م 23 وشخص مجهول الهوية.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بوقوع حادث تصادم 4 سيارات واشتعال النيران بها على طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية ثواني جابر بالضبعة وانتقلت عدد 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.