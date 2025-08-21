خاص| التنظيم والإدارة يكشف موعد امتحانات مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 25,217 وظيفة معلم مساعد (مادة اللغة العربية) ستنطلق خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الامتحانات ستُجرى بنظام إلكتروني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي

وأضاف رئيس الجهاز أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان رسميًا عن فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان عقد الامتحان لكل متقدم، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، داعيًا الراغبين في متابعة موقفهم إلى الدخول بشكل مستمر على الموقع لمتابعة المستجدات.

وأشار نبيل إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد طلبت التعاقد مع العدد المشار إليه من المعلمين وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، لافتًا إلى أن باب التقديم الإلكتروني فُتح خلال الفترة من 14 حتى 27 مارس الماضي، وسط إقبال واسع من الخريجين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية.

وأكد رئيس الجهاز أن المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية، بما يواكب التطوير الشامل الذي تشهده العملية التعليمية، موجهًا رسالة للمتقدمين بالاستعداد الجيد للامتحانات الإلكترونية المقبلة.