كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
خاص| التنظيم والإدارة يكشف موعد امتحانات مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية

حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 25,217 وظيفة معلم مساعد (مادة اللغة العربية) ستنطلق خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن الامتحانات ستُجرى بنظام إلكتروني يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي

 

وأضاف رئيس الجهاز أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان رسميًا عن فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان عقد الامتحان لكل متقدم، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، داعيًا الراغبين في متابعة موقفهم إلى الدخول بشكل مستمر على الموقع لمتابعة المستجدات.

وأشار نبيل إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت قد طلبت التعاقد مع العدد المشار إليه من المعلمين وفقًا لاحتياجات الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات، لافتًا إلى أن باب التقديم الإلكتروني فُتح خلال الفترة من 14 حتى 27 مارس الماضي، وسط إقبال واسع من الخريجين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية.

وأكد رئيس الجهاز أن المسابقة تأتي في إطار حرص الدولة على ضخ دماء جديدة في المنظومة التعليمية، بما يواكب التطوير الشامل الذي تشهده العملية التعليمية، موجهًا رسالة للمتقدمين بالاستعداد الجيد للامتحانات الإلكترونية المقبلة.

معلم مساعد وظائف جديدة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة معلم مساعد لغة عربية وابة الوظائف الحكومية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نيسان التيما موديل 2026

سعر نيسان التيما 2026 في السعودية

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس

نصائح مهمة قبل ركن سيارتك تحت الشمس ؟

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

