الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
رئيس حزب الاتحاد: زيارة السيسي للسعودية تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
بعد تلقي الشكاوى .. إدارة المسرح القومي تصدر بيانا لتحذير جمهورها من النصب بشأن شراء تذاكر مسرحية الملك لير

تقى الجيزاوي

حذرت إدارة المسرح القومي جمهورها من النصب بشأن حجز تذاكر مسرحية الملك لير للفنان يحيي الفخراني ، بعد استقبال عدد من الشكاوي التى تفيد بتلقي أموال من بعض الأشخاص مقابل حجز التذاكر والغرض منها فقط هو النصب.

وفى هذا السياق أصدر المسرح القومي بيانا عبر الحساب الرسمي لموقع فيسبوك ، جاء فيه: "جمهورنا الكريم،
نهيب بحضراتكم عدم التعامل مع أي جهة أو أشخاص لبيع تذاكر عرض الملك لير، حيث وردت إلى إدارة المسرح عدة شكاوى بقيام بعض الأفراد أو الشركات بتلقي أموال مقابل حجز التذاكر دون الوفاء بذلك.

وتؤكد إدارة المسرح أن الحجز يتم حصراً من خلال التطبيق الرسمي وبالأسعار المعلنة، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

كما نطمئن حضراتكم بأن العرض مستمر بإذن الله، وسيتمكن الجميع من الحجز ومشاهدته في الأسابيع القادمة .. وأيام العرض: “الخميس – الجمعة – السبت – الأحد من كل أسبوع”.

الملك لير

يُذكر أن العرض المسرحي “الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

الملك لير المسرح القومي يحيي الفخراني

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

عاتبهم على معاكسة فتاة.. 5 أشخاص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الإسكندرية

دون إصابات.. حريق يلتهم سيارة ميكروباص في كفر الشيخ | صور

إحالة 12 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة اجتماعية بالقاهرة للمحاكمة

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

