للعام الثاني .. الزراعة تعلن تجديد منح الآيزو لجودة معمل متبقيات المبيدات

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد منح شهادة الايزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية (الموارد البشرية والمشتريات والمخازن) بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأشار رئيس المركز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود رفع كفاءة الباحثين والعاملين وتطوير الأداء مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ان فريق التدقيق قد أوصى بمنح شهادة الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية من جهة الإعتماد الإسترالية النيوزيلاندية المشتركة، حيث أكد على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسام وخدمات هذه الإدارة.

وأشارت عبداللاه إلى ان تجديد المنح يأتي في إطار خطة المعمل للتطوير المستمر لتحسين ورفع كفاءة جميع أقسامه المختلفة وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتجي ومصدري المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وأشارت إلى مدى أهمية تطبيق نظم الجودة في المعمل بجميع أقسامه وإداراته المختلفة.

وتابعت مدير المعمل، أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث حصوله على الإعتماد الدولية، في مجالات مختلفة، ليصبح المعمل هو الجهة الوحيدة بمركز البحوث الزراعية الحاصلة على الاعتماد والمنح في ست شهادات أيزو في مجالات إدارة جودة المعامل واختبارات الكفاءة وجودة إدارة المنشآت التعليمية وجودة التدريب والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة والشئون المالية والإدارية.

تحليل متبقيات المبيدات



وأشارت الى أن المعمل هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996، حيث يضم المعمل أكثر من سبعة أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية والميكروبية في الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.