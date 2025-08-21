قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36
الاقتصاد ينتظر القرار| خفض الفائدة لتحريك السوق أم الحفاظ على الاستقرار؟.. خبير يجيب
مشهد رقص في المحكمة | اعتذار رسمي من نقيب المهن التمثيلية للنائب العام
مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام
بالخمار والعباية المقطعة والشبشب .. قرار عاجل ضد عصابة الـ 23 للتسول
حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا
هذا ما يخشاه الإسرائيليون من خطة احتلال غزة
الأرصاد تحذر وتكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن طقس السبت والأحد المقبلين
الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر
عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن
ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد
فرص عمل برواتب تصل إلى 77 ألف جنيه.. وظائف جديدة في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الثاني .. الزراعة تعلن تجديد منح الآيزو لجودة معمل متبقيات المبيدات

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
شيماء مجدي

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد منح شهادة  الايزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية (الموارد البشرية والمشتريات والمخازن) بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأشار رئيس المركز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود رفع كفاءة الباحثين والعاملين وتطوير الأداء مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ان فريق التدقيق قد أوصى بمنح شهادة الأيزو ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة لإدارة الشئون المالية والإدارية من جهة الإعتماد الإسترالية النيوزيلاندية المشتركة، حيث أكد على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسام وخدمات هذه الإدارة.

وأشارت عبداللاه إلى ان تجديد المنح يأتي في إطار خطة المعمل للتطوير المستمر لتحسين ورفع كفاءة جميع أقسامه المختلفة وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة لمنتجي ومصدري المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وأشارت إلى مدى أهمية تطبيق نظم الجودة في المعمل بجميع أقسامه وإداراته المختلفة.

وتابعت مدير المعمل، أن هذا المنح يضاف إلى إنجازات المعمل من حيث حصوله على الإعتماد الدولية، في مجالات مختلفة، ليصبح المعمل هو الجهة الوحيدة بمركز البحوث الزراعية الحاصلة على الاعتماد والمنح في ست شهادات أيزو في مجالات إدارة جودة المعامل واختبارات الكفاءة وجودة إدارة المنشآت التعليمية وجودة التدريب والصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة والشئون المالية والإدارية.

تحليل متبقيات المبيدات


وأشارت الى أن المعمل هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأنه أول معمل معتمد في الأيزو 17025 في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996، حيث يضم المعمل أكثر من سبعة أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية والميكروبية في الأغذية والبيئة كما أنه هو المعمل المرجعي للإتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.

عادل عبد العظيم مركز البحوث الزراعية شهادة الايزو المشتريات المخازن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

دعاء

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

الجيش السودانى

مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع شمال الفاشر

المساعدات الإنسانية

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

بالصور

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد