إدارة الأزمات البيئية.. برنامج تدريبي بالبحوث الزراعية

شيماء مجدي

أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا حول إدارة الأزمات البيئية الزراعية والريفية، بمديريتى الزراعة بالجيزة، ودمياط، لتنمية وصقل مهارات 60 مهندسا زراعيا بالمحافظتين.


وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة جهود تنمية مهارات العاملين الارشاديين، وإستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة للمعهد.

وأضاف مدير المعهد، أن هذا البرنامج استهدف تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين بهاتين المحافظتين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بإدارة الأزمات البيئية الزراعية والريفية، حيث تناول البرنامج مفهوم الأزمة، وخصائصها، ومبادئ إدارة الأزمات، والمفاهيم المختلفة المرتبطة بالأزمة وأبعادها ومكوناتها، كما تضمن أيضا عددا من المحاور الأساسية منها تصنيف الأزمات، ومراحل إدارتها وعوامل النجاح فى إدارتها، و المداخل الإدارية للتعامل مع الأزمات.

وأشار الحيمري إلى أن البرنامج قد تضمن أيضا تعريف المتدربين بدور ومهام القيادة فى إدارة الأزمات البيئية الزراعية، والمعايير المحددة للنجاح والفشل فى إكتشاف إشارات الإنذار المبكر لحدوث الأزمات البيئية الزراعية، وتحديد وتقييم الأزمات المحتملة، ودور الإتصالات في إدارة الأزمات البيئية الزراعية والريفية، واختتم البرنامج بنموذج عملى لأزمات بيئية زراعية وكيفية إدارتها، لافتا إلى أنه قد شارك في تنفيذه نخبة من خبراء المعهد، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية والإرشادية المكثفة التى يقوم بها المعهد في مختلف المحافظات والتى تستهدف تنمية معارف ومهارات العاملين الإرشاديين والمزارعين وأسرهم في شتى مجالات الإنتاج الزراعي.

