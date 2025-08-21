قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضن وقبلة على السجادة الحمراء .. من هي أليسيا روسو بطلة مشهد محمد صلاح؟
نتنياهو: صادقت على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حـماس
الوزير: تشغيل جزئي لمصنع 7 لـ الحديد والصلب قريبا
الشوا: قطاع غزة يعيش أسوأ كارثة إنسانية في ظل القصف والنزوح الجماعي
وزير النقل : نعمل على تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية
محمد رمضان يكشف سبب إلغاء حفله فى سوريا | ويعلن عن مفاجأة لـ أنغام
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
شراكة أكاديمية جديدة .. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية وفوشان الصينية | صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

وقّعت جامعة بنها الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة فوشان الصينية وذلكزفي إطار استراتيجية الجامعة للانفتاح الدولي وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية.


جاء ذلك خلال استقبال الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة لوفد جامعة فوشان برئاسة البروفيسور شين ان شنج نائب رئيس الجامعة، وبحضور كل من الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لمجلس الأمناء والمشرف على القطاع الهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية، و مديري البرامج بالجامعة.


وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل دولية.


وأكد الدكتور تامر سمير أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة دوليًا والانفتاح على الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة فوشان سيمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصًا أكاديمية وبحثية متميزة.


كما أوضح أن الاتفاقية ستسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير فرص تدريب طلابية متميزة داخل الجامعات الصينية، بما يعزز تنافسية خريجي جامعة بنها الأهلية في سوق العمل المحلي والدولي.


واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث أكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لشراكة ممتدة تخدم التعليم والبحث العلمي والابتكار.


وعقب مراسم التوقيع، قام وفد جامعة فوشان بجولة موسعة داخل جامعة بنها الأهلية، تفقد خلالها عددًا من القاعات الدراسية والمعامل البحثية والمراكز التكنولوجية والورش الهندسية، كما اطلع على البنية التحتية الحديثة للجامعة والإمكانات المتاحة لدعم العملية التعليمية والبحثية. وأشاد أعضاء الوفد بما تمتلكه الجامعة من تجهيزات ومعامل على أعلى مستوى، مؤكدين أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتعاون المشترك بين الجامعتين.


وتُعد جامعة فوشان إحدى الجامعات المتميزة في الصين، وتقع في إقليم قوانغدونغ، وتضم مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والعلوم الاجتماعية. وقد حققت الجامعة مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية، من بينها تصنيف شنغهاي (ARWU) وتصنيف US News، بما يعكس تميزها الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

كامل الوزير: تحديث تكنولوجيا إنتاج الحديد وتطوير شركة الكوك بحلوان

تل أبيب

العميد حسن جوني: تمسك لبنان بالانسحاب الإسرائيلي يستند إلى اتفاق لم تلتزم به تل أبيب

مطروح للنقاش

برنامج مطروح للنقاش يرصد تصاعد الخلاف الأوروبي مع حكومة نتنياهو

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون
فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

القلق
القلق
القلق

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

