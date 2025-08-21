شراكة أكاديمية جديدة .. اتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية وفوشان الصينية | صور

وقّعت جامعة بنها الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة فوشان الصينية وذلكزفي إطار استراتيجية الجامعة للانفتاح الدولي وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية.



جاء ذلك خلال استقبال الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة لوفد جامعة فوشان برئاسة البروفيسور شين ان شنج نائب رئيس الجامعة، وبحضور كل من الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لمجلس الأمناء والمشرف على القطاع الهندسي والعلوم الأساسية والتطبيقية، و مديري البرامج بالجامعة.



وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في التخصصات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وإطلاق مشروعات بحثية مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات علمية وورش عمل دولية.



وأكد الدكتور تامر سمير أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة دوليًا والانفتاح على الخبرات العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة فوشان سيمنح الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فرصًا أكاديمية وبحثية متميزة.



كما أوضح أن الاتفاقية ستسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير فرص تدريب طلابية متميزة داخل الجامعات الصينية، بما يعزز تنافسية خريجي جامعة بنها الأهلية في سوق العمل المحلي والدولي.



واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث أكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تمثل بداية لشراكة ممتدة تخدم التعليم والبحث العلمي والابتكار.



وعقب مراسم التوقيع، قام وفد جامعة فوشان بجولة موسعة داخل جامعة بنها الأهلية، تفقد خلالها عددًا من القاعات الدراسية والمعامل البحثية والمراكز التكنولوجية والورش الهندسية، كما اطلع على البنية التحتية الحديثة للجامعة والإمكانات المتاحة لدعم العملية التعليمية والبحثية. وأشاد أعضاء الوفد بما تمتلكه الجامعة من تجهيزات ومعامل على أعلى مستوى، مؤكدين أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتعاون المشترك بين الجامعتين.



وتُعد جامعة فوشان إحدى الجامعات المتميزة في الصين، وتقع في إقليم قوانغدونغ، وتضم مجموعة واسعة من التخصصات الأكاديمية في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية والعلوم الاجتماعية. وقد حققت الجامعة مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات العالمية، من بينها تصنيف شنغهاي (ARWU) وتصنيف US News، بما يعكس تميزها الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.