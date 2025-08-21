ريم بسيوني : علماء الغرب يعتبرون الإمام الغزالي أفضل المفكرين الإسلاميين

أكدت الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن رواية الغواص عن الإمام أبو حامد الغزالي، كشفت التجربة الإنسانية له والمحنة التي تعرض لها، مشيرا إلى أنه كان لدي إهتمام أن يشارك القارئ في معرفة تجارب أبوحامد الغزالي.

وقالت بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الإمام أبو حامد الغزالي بمثابة معلم، وعلماء الغرب يعتبرون الإمام أبو حامد الغزالي من أفضل المفكرين الإسلاميين على مر كل العصور، وهو عالم يحتاج أن نقوم بالتركيز عليه، خاصة أن لديه تنوع كبير في الكتابة.

وتابعت الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن الإمام أبو حامد الغزالي كان لديه نظرة مختلفة ومميزة لكل الأشياء والأزمات التي تواجه الإنسان، وهو أول من أسس التصوف العقلي.