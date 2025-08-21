قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفينا وبانزا .. الزمالك يفوز على مودرن سبورت 2-1 بالدوري
المستشار محمود فوزي: القيادة السياسية تقف مع المواطن البسيط في مختلف القطاعات
وزير الشؤون النيابية: الدورة التشريعية الأخيرة شهدت زخمًا غير مسبوق في القوانين المؤثرة اجتماعيًا
إلغاء تحديث الهواتف الجديد في 3 خطوات
ملوش تفسير | تطور غير متوقع في حالة أنغام الصحية
بكلمات مؤثرة عن والده | شاهد دموع نجل شهيد محطة وقود العاشر يوم زفافه
مصرع 4 مسجلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا
قرار عاجل بشأن 13 فتاة بينهن أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحي بالنزهة
تحذير هام من البنك الأهلي للعملاء
السعودية تستنكر استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان
كامل الوزير يرد عن المنتقدين لإنشاء مصنع للزبيب : هو عيب ولا حرام
قمة نيوم تفتح آفاقا جديدة.. شراكات مصرية سعودية في التكنولوجيا والنقل والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ريم بسيوني : علماء الغرب يعتبرون الإمام الغزالي أفضل المفكرين الإسلاميين

الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية
الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية
محمود محسن

أكدت الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن رواية الغواص عن الإمام أبو حامد الغزالي، كشفت التجربة الإنسانية له والمحنة التي تعرض لها، مشيرا إلى أنه كان لدي إهتمام أن يشارك القارئ في معرفة تجارب أبوحامد الغزالي.

وقالت بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن الإمام أبو حامد الغزالي  بمثابة معلم، وعلماء الغرب يعتبرون الإمام أبو حامد الغزالي من أفضل المفكرين الإسلاميين على مر كل العصور، وهو عالم يحتاج أن نقوم بالتركيز عليه، خاصة أن لديه تنوع كبير في الكتابة.

وتابعت الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن  الإمام أبو حامد الغزالي كان لديه نظرة مختلفة ومميزة لكل الأشياء والأزمات التي تواجه الإنسان، وهو أول من أسس التصوف العقلي.  

الكاتبة ريم بسيوني التجربة الإنسانية الإمام أبو حامد الغزالي معلم الكتابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

كارت كهرباء

شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

كليات تقبل من 50% علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025

نورهان حفظي

مأمورية الفجر.. كواليس ضبط مباحث الآداب للبلوجر نورهان حفظي بشقتها بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

صورة من الهدف

بالخطأ في مرماه.. الونش يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى الزمالك

مانشستر سيتي

مدافع السيتي يقترب من جالطة سراي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي

عمر مرموش

عمر مرموش يكشف عن أصعب مدافع واجهه في الدوري الإنجليزي

بالصور

تقنية جديدة لتصحيح مشاكل الرؤية.. بديلة لجراحات الليزك

تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة
تقنية جديدة تعيد تشكيل القرنية بدون جراحة

لعشاق التين الشوكي .. جربوا طريقة تحويله لآيس كريم

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

منتج غذائي يساعد على محاربة الشيخوخة .. لن تتوقعه

الجمبري الملوث
الجمبري الملوث
الجمبري الملوث

البرازيلي ألفينا يمنح الزمالك التقدم أمام مودرن سبورت بالشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

فاطمة عيد

عن مشوار حياتها | فاطمة عيد تطرح أولى حلقات برنامج السيرة

كريم محمود عبد العزيز

من الطلاق إلى رسالة “بحبك”.. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد