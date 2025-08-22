أضرار صحية.. تحذير من الإفراط في تناول حلوى المولد

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، من خطورة الإفراط في تناول حلوى المولد لما تحتويه من كميات مرتفعة من السكريات والدهون، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم وما يترتب عليه من مشكلات صحية.

وأوضحت "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن بعض أنواع الحلوى تضم مكسرات مفيدة للجسم، إلا أن طريقة تصنيعها المليئة بالسكر والدهون تُفقدها قيمتها الغذائية، مشيرة إلى أن “الملبن” يُعد من أكثر الأنواع ضررا لاحتوائه على أعلى معدل من السعرات الحرارية.

وأضافت أن الإفراط في السكريات يدفع المخ لإفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن الإحساس المؤقت بالسعادة، لكنه على المدى الطويل يتسبب في زيادة الوزن، والتهابات الشرايين، والسمنة، وأمراض القلب.

وقدمت عدة نصائح لتقليل الأضرار المحتملة عند تناول حلوى المولد، أبرزها: الاكتفاء بكمية صغيرة بعد الوجبات الرئيسية، اختيار الأنواع الأقل ضررا مثل السمسمية والفولية، شرب الماء بكميات كافية، ممارسة نشاط بدني في نفس اليوم، واستبدال السكريات الصناعية بـ التمر الطبيعي كمصدر صحي للطاقة والفيتامينات.